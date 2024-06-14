Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 14.06.2024

В пятницу, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года.

В первом поединке континентального первенства хозяева турнира сборная Германии встретится с Шотландией.

Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?

Матч-открытие Евро-2024 состоится в Мюнхене на Арене Мюнхен. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Шотландия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 14 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Читай также: Дивись ЄВРО-2024 наживо на MEGOGO за підтримки букмекера GGBET.UA

В своей истории сборные Германии и Шотландии провели между собой 17 матчей, и на данный момент преимущество в личных встречах на стороне Бундестим. Немцы выиграли восемь поединков при четырех поражениях и пяти ничьих.

Напомним, на Евро-2024 сборные Германии и Шотландии сыграют в группе А также против Венгрии и Швейцарии.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!