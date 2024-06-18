Защитник сборной Шотландии пропустит групповой этап

Райан Портеус дисквалифицирован еще на два матча.

Защитник сборной Шотландии Райан Портеус более не сыграет на групповом этапе.

Напомним, что именно Портеус получил красную карточку и привез пенальти в ворота своей команды в матче против Германии.

УЕФА решил дополнительно дисквалифицировать игрока еще на два матча. Таким образом, групповой этап для Портеуса точно завершен.

Игрок пропустит матчи против сборных Швейцарии и Венгрии, и если Шотландия не сможет пройти дальше, то Евро-2024 ограничиться для игрока 44-мя минутами, которые он провел против Германии.

Напомним, с расписанием и результатами Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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