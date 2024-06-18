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Защитник сборной Шотландии пропустит групповой этап

Райан Портеус дисквалифицирован еще на два матча.
Сегодня, 11:05
Райан Портеус / Getty Images
Райан Портеус / Getty Images

Защитник сборной Шотландии Райан Портеус более не сыграет на групповом этапе.

Напомним, что именно Портеус получил красную карточку и привез пенальти в ворота своей команды в матче против Германии.

УЕФА решил дополнительно дисквалифицировать игрока еще на два матча. Таким образом, групповой этап для Портеуса точно завершен.

Игрок пропустит матчи против сборных Швейцарии и Венгрии, и если Шотландия не сможет пройти дальше, то Евро-2024 ограничиться для игрока 44-мя минутами, которые он провел против Германии.

Напомним, с расписанием и результатами Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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