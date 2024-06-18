Один из лидеров сборной Хорватии пропустит остаток Евро-2024

Хавбек сборной Хорватии и Торино Никола Влашич выбыл из-за травмы.

Полузащитник пропустил матч против Испании, а теперь получил травму и покинул расположение национальной команды.

"Никола приложил много усилий, чтобы помочь команде на Евро-2024, и он является неотъемлемой частью команды. К сожалению, у него случилась вторая травма, и я могу только поблагодарить его за все, что он сделал", – сказал главный тренер Хорватии Златко Далич.

Сам же Влашич заявил, что сделал все, что было в его силах, однако травмы не позволили помочь команде. При этом он все равно благодарен тренерскому штабу, что дали ему шанс.

Ранее также своего игрока, пусть и по другой причине, лишилась сборная Шотландии.

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