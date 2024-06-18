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"Это не конец истории": Свитолина отреагировала на поражение сборной Украины по футболу от Румынии

Теннисистка призвала и в дальнейшем верить в "желто-голубых".
Сегодня, 13:56
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о поражении сборной Украины по футболу от Румынии в стартовом матче Евро-2024.

По словам спортсменки, важно продолжать поддерживать "желто-голубых" и в дальнейшем.

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"Единство, поддержка и помощь - это то, что мы демонстрируем всему миру последние годы.

Проигранная битва - это не конец истории. Это мотивация становиться лучше и бороться сильнее. Вместе поддерживаем нашу сборную в матче против Словакии. Мы верим в нашу сборную. Верим в наших. Украина превыше всего", - написала Свитолина в Instagram Stories...

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Элина Свитолина

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