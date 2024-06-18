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Галлас сравнил сборную Португалии с Аргентиной на ЧМ-2022

Француз считает, что вся команда сплотится вокруг Роналду.
Сегодня, 14:44
Сборная Португалии / Getty Images
Сборная Португалии / Getty Images

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас сравнил нынешнюю Португалию с Аргентиной на ЧМ-2022.

Француз считает, что сборная Португалии будет опекать Криштиану Роналду, как Аргентина опекала Лионеля Месси, почищая за своим лидером и позволяя ему делать на поле, что угодно.

"Можно сказать, что это, вероятно, последний чемпионат Европы для Роналду. Тренер полностью его поддерживает. Все понимают, что физически это уже не тот игрок, что был в молодости, но это не имеет значения. Я думаю, что команда будет выстроена так, чтобы компенсировать это.

Все игроки будут прикрывать его зону, потому что они любят его. Я ожидаю что-то похожее с тем, что мы видели с Месси на последнем чемпионате мира в Катаре. Все его товарищи по команде бегали за него, и я думаю, что с Португалией будет та же история, с Роналду, поднимающим трофей в Берлине.

Эта сборная Португалии действительно страшна, и я считаю – это команда, которую нужно обыграть, если вы хотите выиграть Евро-2024", - цитирует Галласа Goal.

Напомним, что сегодня Португалия стартует на Евро матчем против Чехии, а со всеми результатами и расписанием Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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