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Форвард сборной Германии сломал руку болельщику на трибунах

Никлас Фюллькруг хочет принести личные извинения.
Сегодня, 15:13
Никлас Фюллькруг / Getty Images
Никлас Фюллькруг / Getty Images

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг травмировал одного из болельщиков, пишет Sky Sport.

Во время открытой тренировки Бундестим форвард попал мячом в болельщика, который сидел в первом ряду за воротами, и сломал ему руку.

Мужчину срочно госпитализировали, но через несколько часов выписали с гипсом. К счастью, хирургическое вмешательство не потребовалось.

Однако все это случилось прямо перед матчем-открытием, а потому мужчина его пропустил.

Фюллькруг намерен отыскать болельщики и лично принести ему свои извинения, а также подарить ему футболку сборной Германии.

Ранее также Галлас оценил, как, вероятно, будет играть сборная Португалии.

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