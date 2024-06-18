Форвард сборной Германии сломал руку болельщику на трибунах
Никлас Фюллькруг хочет принести личные извинения.
Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг травмировал одного из болельщиков, пишет Sky Sport.
Во время открытой тренировки Бундестим форвард попал мячом в болельщика, который сидел в первом ряду за воротами, и сломал ему руку.
Мужчину срочно госпитализировали, но через несколько часов выписали с гипсом. К счастью, хирургическое вмешательство не потребовалось.
Однако все это случилось прямо перед матчем-открытием, а потому мужчина его пропустил.
Фюллькруг намерен отыскать болельщики и лично принести ему свои извинения, а также подарить ему футболку сборной Германии.
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