"Идиоты сидят за клавиатурой": тренер сборной Венгрии выступил в защиту своего нападающего

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси встал на защиту нападающего команды.

Напомним, в матче против сборной Швейцарии на поле появился 29-летний форвард Ульсан Хендай Адам Мартин, который быстро стал мемом турнира.

Нападающий ростом в 190 см и весом в 86 кг получил прозвище "венгерский викинг", однако были и другие более обидные комментарии.

Сам Мартин заявил, что уже привык к шуткам в соцсетях касательно его физических данных и внешности, однако тренер национаональной команды заявил, что подобное недопустимо.

"Мы видим фотографии и мемы, идиоты сидят за клавиатурой или храбро за своим компьютером – пока это так, и это допустимо, потому что мы не можем контролировать умы этих людей.

Но когда в блогах люди оскорбляют игроков, это неприемлемо. Это неуважительно. Поэтому то, что с ним произошло, очень неприятно. Его тело и телосложение такие с рождения, так что я действительно надеюсь, что он забьет на этом чемпионате Европы. Это будет очень приятно для него.

Но мне кажется, это его не затронуло, потому что он исключительный парень, и мы очень рады, что он с нами", - цитирует Росси ESPN.

Ранее также нападающий сборной Испании заявил, что его команду незаслуженно недооценивают.

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