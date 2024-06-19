"Многие составляющие определяют результат": Малиновский рассказал, что нужно для победы над Словакией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оценил будущего соперника в лице Словакии, с которым национальная команда встретится во втором туре группового этапа Евро-2024.

"Многие составляющие, эпизоды определяют результат матча. Я считаю, что нужно подтянуть внефутбольные моменты. Надо больше желания, борьбы, командных действий. Сейчас провели анализ, надеюсь, на следующие матчи сделаем правильные выводы, покажем другой футбол. Была теория, во время которой были сказаны очень важные вещи. Теперь важно перенести это в тренировочный процесс, а затем - на игры".

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"Можно сказать, что я знаю там полкоманды, поскольку играем в одном чемпионате. Милан Шкриняр играл в Интере много лет. В средней линии собранные исполнители из Серии А. Юрай Куцка много времени провел в Италии, Ондрей Дуда играет за Верону, Станислав Лоботка - за Наполи.

Это футболисты высокого уровня, нельзя им давать время подумать и не оказывать давление на них. Они мобильны, это очень классная и сбалансированная команда. Мы увидели, как они терпели и сражались за результат в игре с Бельгией. Это будет очень мотивированный соперник, который подойдет ко встрече с хорошим настроением. Обе команды будут заряжены на победу. Как я говорил, нам нужно обратить внимание на эти ключевые эпизоды", - приводит слова Малиновского пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч между Словакией и Украиной состоится в пятницу, 21 июня, в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Словакия - Украина.

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