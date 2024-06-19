iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Многие составляющие определяют результат": Малиновский рассказал, что нужно для победы над Словакией

Полузащитник сборной Украины высказался о подготовке ко второму матчу на Евро-2024.
Сегодня, 16:58
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оценил будущего соперника в лице Словакии, с которым национальная команда встретится во втором туре группового этапа Евро-2024.

"Многие составляющие, эпизоды определяют результат матча. Я считаю, что нужно подтянуть внефутбольные моменты. Надо больше желания, борьбы, командных действий. Сейчас провели анализ, надеюсь, на следующие матчи сделаем правильные выводы, покажем другой футбол. Была теория, во время которой были сказаны очень важные вещи. Теперь важно перенести это в тренировочный процесс, а затем - на игры".

Читай также: "На высоких тонах": Малиновский рассказал про разговор без Реброва после матча с Румынией

"Можно сказать, что я знаю там полкоманды, поскольку играем в одном чемпионате. Милан Шкриняр играл в Интере много лет. В средней линии собранные исполнители из Серии А. Юрай Куцка много времени провел в Италии, Ондрей Дуда играет за Верону, Станислав Лоботка - за Наполи.

Это футболисты высокого уровня, нельзя им давать время подумать и не оказывать давление на них. Они мобильны, это очень классная и сбалансированная команда. Мы увидели, как они терпели и сражались за результат в игре с Бельгией. Это будет очень мотивированный соперник, который подойдет ко встрече с хорошим настроением. Обе команды будут заряжены на победу. Как я говорил, нам нужно обратить внимание на эти ключевые эпизоды", - приводит слова Малиновского пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч между Словакией и Украиной состоится в пятницу, 21 июня, в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Словакия - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Руслан Малиновский сборная Словакии чемпионат европы 2024

Статьи по теме

Драматичная ничья Хорватии и Албании в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов Драматичная ничья Хорватии и Албании в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Албания на последних минутах избежала поражения от Хорватии Албания на последних минутах избежала поражения от Хорватии
Словакия - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Словакия - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024
"Этот матч я буду помнить всю жизнь": тренер сборной Албании прокомментировал матч против Хорватии "Этот матч я буду помнить всю жизнь": тренер сборной Албании прокомментировал матч против Хорватии
Помочь журналистам

Видео

Драматичная ничья Хорватии и Албании в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Драматичная ничья Хорватии и Албании в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202419:25
"Этот матч я буду помнить всю жизнь": тренер сборной Албании прокомментировал матч против Хорватии
Европа19:14
Еще один итальянский клуб начал переговоры с Манчестер Юнайтед
Евро-202419:05
Драматичная ничья Хорватии и Албании в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Евро-202419:00
Германия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202418:58
Сборные Хорватии и Албании почти побили необычный рекорд Евро, который держится 20 лет
Евро-202418:35
Евро-2024: ничья Хорватии и Албании, Германия сыграет с Венгрией, а Шотландия - со Швейцарией
Евро-202418:33
Игрок сборной Албании забил самый поздний гол, который помог команде избежать поражения в истории Евро
Евро-202418:30
Хавбек сборной Албании стал автором необычного антидостижения
Европа18:12
Атлетико сделал первое предложение по игроку Челси
Евро-202418:01
Албания на последних минутах избежала поражения от Хорватии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK