"Этот матч я буду помнить всю жизнь": тренер сборной Албании прокомментировал матч против Хорватии

Тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал итоги матча против Хорватии.

Напомним, Албания неожиданно сумела сдержать соперника и вырвать ничью на последних минутах матча.

Силвиньо заявил, что доволен своей командой, а уже в следующем матча Албания выйдет с душой и сердцем.

"Я доволен ничьей и духом, который игроки проявили на поле, это то, что нас характеризует. Эта ничья хорошо послужит нам дальше. У нас молодая команда, и это всего лишь второй раз, когда мы участвуем в чемпионате Европы.

Мы выйдем на следующую игру с сердцем и душой и получим опыт, какой может дать только Евро. Этот матч я буду помнить всю жизнь", - приводит слова специалиста Paparaci.

Видеообзор поединка Хорватия - Албания уже доступен у нас на сайте.

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