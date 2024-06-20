"Хочу смотреть вперед, на Словакию": Зинченко отказался вспоминать провал в матче с Румынией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем матче группового раунда Евро-2024 против Словакии.

"Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить. Однако я убежден, что все сделали правильные выводы, чему-то научились как отдельно, так и как команда. Но я не хочу говорить об этой игре. Я хочу смотреть вперед, на матч со Словакией. Надо настраивать себя на игру.

Мы ожидаем очень тяжелого поединка против мощного коллектива, который вместе защищается и атакует. Завтра на каждом участке поля будут идти битвы, и команда, которая выиграет эти битвы, победит".

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"Мы все работаем и все мечтаем. Нас бы здесь не было, если бы мы не верили в себя. Лучше больше делать и меньше говорить. Конечно, мы верим, но сначала мы должны что-нибудь сделать на поле.

Сложно ли нам настраиваться? Трудно тем, кто сейчас, рискуя своей жизнью, защищает нашу страну. Потому у нас просто тройная мотивация. Но я не хочу много говорить, потому что понимаю, как эти слова воспринимаются после случившегося результата. Мотивация всегда есть, а сейчас - как никогда. Этот страшный сон следует забыть и перенастроиться, сделать правильные выводы. Уверен, каждый их сделал. Нужно выходить на поле и отдавать всего себя ради результата", - приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч между Словакией и Украиной состоится в пятницу, 21 июня, в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Словакия - Украина.

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