iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Хочу смотреть вперед, на Словакию": Зинченко отказался вспоминать провал в матче с Румынией

Игрок сборной Украины рассказал, чего ожидает от следующего поединка на Евро-2024.
Сегодня, 23:02
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем матче группового раунда Евро-2024 против Словакии.

"Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить. Однако я убежден, что все сделали правильные выводы, чему-то научились как отдельно, так и как команда. Но я не хочу говорить об этой игре. Я хочу смотреть вперед, на матч со Словакией. Надо настраивать себя на игру.

Мы ожидаем очень тяжелого поединка против мощного коллектива, который вместе защищается и атакует. Завтра на каждом участке поля будут идти битвы, и команда, которая выиграет эти битвы, победит".

Читай также: Соперники Украины на Евро-2024: Словакия – возрастная команда с "украинцем"

"Мы все работаем и все мечтаем. Нас бы здесь не было, если бы мы не верили в себя. Лучше больше делать и меньше говорить. Конечно, мы верим, но сначала мы должны что-нибудь сделать на поле.

Сложно ли нам настраиваться? Трудно тем, кто сейчас, рискуя своей жизнью, защищает нашу страну. Потому у нас просто тройная мотивация. Но я не хочу много говорить, потому что понимаю, как эти слова воспринимаются после случившегося результата. Мотивация всегда есть, а сейчас - как никогда. Этот страшный сон следует забыть и перенастроиться, сделать правильные выводы. Уверен, каждый их сделал. Нужно выходить на поле и отдавать всего себя ради результата", - приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч между Словакией и Украиной состоится в пятницу, 21 июня, в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Словакия - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Зинченко сборная Словакии

Статьи по теме

"Всегда считал Словакию сильной командой": Ребров оценил ближайшего соперника на Евро-2024 "Всегда считал Словакию сильной командой": Ребров оценил ближайшего соперника на Евро-2024
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на две позиции после старта Евро Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на две позиции после старта Евро
Редик согласился возглавить Лейкерс Редик согласился возглавить Лейкерс
Помочь журналистам

Видео

Осторожная ничья Дании и Англии в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Осторожная ничья Дании и Англии в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

НБА23:16
Редик согласился возглавить Лейкерс
Евро-202423:02
"Хочу смотреть вперед, на Словакию": Зинченко отказался вспоминать провал в матче с Румынией
Европа22:55
Милан задумался о подписании экс-форварда Барселоны
Евро-202422:35
"Всегда считал Словакию сильной командой": Ребров оценил ближайшего соперника на Евро-2024
НБА22:22
Новый Орлеан пытается избавиться от одного из своих звездных игроков
Евро-202421:58
Осторожная ничья Дании и Англии в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Евро-202421:50
Испания - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Формула 121:30
Пилот Формулы-1 выразил заинтересованность в участии в 24 часах Ле-Мана
Евро-202421:28
Евро-2024: ничьи Словении с Сербией и Дании с Англией, Испания будет противостоять Италии
НБА21:06
Полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-игрока и брата чемпиона НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK