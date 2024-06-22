Лидер сборной Турции может пропустить матч против Португалии
В рамках 2-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией.
Наставник турок Винченцо Монтелла рассказал, что, вероятно, его команда сыграет в этом матче без своего лидера Арды Гюлера.
"Он очень устал, поэтому мы решим, выпустим ли его завтра на поле с первых минут только в последний момент. Я надеюсь, что он будет играть. К сожалению, физически он не на 100%".
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Также Монтелла высказался о важности Криштиану Роналду для португальцев.
"Роналду? Это невероятный игрок. Он может забить 50 голов за сезон. Это будет тяжелая игра, потому что у соперников есть такой игрок, как Криштиану.
Мы же сосредоточимся на нашей собственной идентичности, нашей собственной игре. Мы должны продемонстрировать терпение", - резюмировал итальянец.
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