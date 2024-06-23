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Один из фаворитов Евро попал в тройку худших команд по ключевому показателю

Сборная Англии создает моменты на уровне аутсайдеров.
Сегодня, 09:20
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта является одной из худших команд Евро по созданных моментам, посчитал The xG Philosophy.

По xG, или же вероятным голам, Англия находится в топ-3 худших команд текущего турнира, набирая в среднем 1.44 за матч.

Любопытно, что хуже дела только у соседей англичан сборной Шотландии. Команда Стива Кларка имеет наихудший показатель xG на турнире - 0.79.

Третьей же наихудшей командой по ожидаемым голам стал аутсайдер группы С сборная Сербии, которая набрала 1.82.

Напомним, ранее мы описывали условия, при которых Украина выйдет в плей-офф.

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