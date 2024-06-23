Один из фаворитов Евро попал в тройку худших команд по ключевому показателю
Сборная Англии создает моменты на уровне аутсайдеров.
Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта является одной из худших команд Евро по созданных моментам, посчитал The xG Philosophy.
По xG, или же вероятным голам, Англия находится в топ-3 худших команд текущего турнира, набирая в среднем 1.44 за матч.
Любопытно, что хуже дела только у соседей англичан сборной Шотландии. Команда Стива Кларка имеет наихудший показатель xG на турнире - 0.79.
Третьей же наихудшей командой по ожидаемым голам стал аутсайдер группы С сборная Сербии, которая набрала 1.82.
Напомним, ранее мы описывали условия, при которых Украина выйдет в плей-офф.
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