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Игрок сборной Англии - о критике: Шума столько, будто мы проиграли два матча

Джаррод Боуэн не согласен с оценкой игры команды.
Сегодня, 12:55
Джаррод Боуэн / Getty Images
Джаррод Боуэн / Getty Images

Вингер сборной Англии Джаррод Боуэн отреагировал на критику команды.

Напомним, Англия в прагматичном стиле обыграла Сербию, а затем сыграла вничью с Данией, из-а чего количество критиков Саутгейта резко возросло.

Однако Боуэн не согласен с таким поведением фанатов. Он настаивает, что у команды сейчас все прекрасно, а их критикуют так, словно Англия за шаг до вылета с турнира.

"Как по мне, признак хорошей команды – это когда ты играешь не так хорошо, как можешь, но делаешь все, чтобы не проиграть. У нас четыре очка. А шума столько, будто мы проиграли два матча и идем внизу таблицы.

Мы в верхней части таблицы и с большой уверенностью подходим к последней игре в группе, где нам нужно побеждать. С нетерпением ждем вызова во вторник вечером", - приводит слов Боуэна Goal.

Ранее также британский друид назвал причину плохой игры англичан.

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