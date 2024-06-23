Игрок сборной Англии - о критике: Шума столько, будто мы проиграли два матча

Вингер сборной Англии Джаррод Боуэн отреагировал на критику команды.

Напомним, Англия в прагматичном стиле обыграла Сербию, а затем сыграла вничью с Данией, из-а чего количество критиков Саутгейта резко возросло.

Однако Боуэн не согласен с таким поведением фанатов. Он настаивает, что у команды сейчас все прекрасно, а их критикуют так, словно Англия за шаг до вылета с турнира.

"Как по мне, признак хорошей команды – это когда ты играешь не так хорошо, как можешь, но делаешь все, чтобы не проиграть. У нас четыре очка. А шума столько, будто мы проиграли два матча и идем внизу таблицы.

Мы в верхней части таблицы и с большой уверенностью подходим к последней игре в группе, где нам нужно побеждать. С нетерпением ждем вызова во вторник вечером", - приводит слов Боуэна Goal.

Ранее также британский друид назвал причину плохой игры англичан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!