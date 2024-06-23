Экоидиоты и Стоунхендж: Друид нашел виновных в слабой игре сборной Англии на Евро-2024

Также Артур Пендрагон пообещал исправить ситуацию к матчу со Словенией.

Британский друид Артур Пендрагон объяснил причину слабых выступлений сборной Англии на Евро-2024.

Напомним, "три льва" показывают ожидаемо прагматичную игру на турнире, однако при этом не смогли обыграть сборную Дании, а также после двух туров являются одной из худших команд по xG.

Друид заявил, что виной тому акция экоактивистов Just Stop Oil, которые обсыпали Стоунхэндж оранжевым порошком в знак протеста против добычи нефти.

"Протестующие нарушили мирное величие священного места. Оранжевый порошок не только осквернил камни, но и повлиял на их мистическую силу. Это ересь! Они затруднили передачу наших мыслей сборной Англии.

Как только камни будут очищены, я смогу снова наложить заклинание на игру со Словенией - на этот раз без экоидиотов, которые ее испортят", - приводит слова друида The Sun.

Отметим, что бывший военный Джон Ротуэлл в 1986 году объявил, что он реинкарнация легендарного короля Артура, сменил имя на Артур Пендрагон и с тех проводит ритуалы в Стоунхэндже. Накануне Евро друид вызвал духов в священном месте, дабы те помогли национальной сборной.

Напомним, что с расписанием и результатами Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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