iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экоидиоты и Стоунхендж: Друид нашел виновных в слабой игре сборной Англии на Евро-2024

Также Артур Пендрагон пообещал исправить ситуацию к матчу со Словенией.
Сегодня, 11:08
Артур Пендрагон / Getty Images
Артур Пендрагон / Getty Images

Британский друид Артур Пендрагон объяснил причину слабых выступлений сборной Англии на Евро-2024.

Напомним, "три льва" показывают ожидаемо прагматичную игру на турнире, однако при этом не смогли обыграть сборную Дании, а также после двух туров являются одной из худших команд по xG.

Друид заявил, что виной тому акция экоактивистов Just Stop Oil, которые обсыпали Стоунхэндж оранжевым порошком в знак протеста против добычи нефти.

"Протестующие нарушили мирное величие священного места. Оранжевый порошок не только осквернил камни, но и повлиял на их мистическую силу. Это ересь! Они затруднили передачу наших мыслей сборной Англии.

Как только камни будут очищены, я смогу снова наложить заклинание на игру со Словенией - на этот раз без экоидиотов, которые ее испортят", - приводит слова друида The Sun.

Отметим, что бывший военный Джон Ротуэлл в 1986 году объявил, что он реинкарнация легендарного короля Артура, сменил имя на Артур Пендрагон и с тех проводит ритуалы в Стоунхэндже. Накануне Евро друид вызвал духов в священном месте, дабы те помогли национальной сборной.

Напомним, что с расписанием и результатами Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения Манчестер Сити Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения Манчестер Сити
Евро-2024: Швейцария сыграет с Германией, Шотландия встретится с Венгрией Евро-2024: Швейцария сыграет с Германией, Шотландия встретится с Венгрией
Албания - Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Албания - Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Игрок сборной Англии - о критике: Шума столько, будто мы проиграли два матча Игрок сборной Англии - о критике: Шума столько, будто мы проиграли два матча
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа13:20
Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения Манчестер Сити
Евро-202413:05
Евро-2024: Швейцария сыграет с Германией, Шотландия встретится с Венгрией
Евро-202413:00
Албания - Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202412:55
Игрок сборной Англии - о критике: Шума столько, будто мы проиграли два матча
Евро-202412:40
Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа12:21
Лидер Интера может оказаться в немецком чемпионате
Евро-202411:59
Тренер сборной Бельгии указал на слабое место своей команды перед матчем с Украиной
Евро-202411:46
Автор победного гола Украины претендует на индивидуальную награду
Бокс11:28
Кроме шести судей: Президент WBC настаивает на еще одном нововведении в реванше Усик - Фьюри
Евро-202411:08
Экоидиоты и Стоунхендж: Друид нашел виновных в слабой игре сборной Англии на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK