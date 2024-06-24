Шотландия повторила антирекорд Евро

"Тартанова армия" нанесла в ворота наименьшее количество ударов с момента введения на турнире группового этапа.

В рамках третьего тура Евро-2024 Шотландия встретилась с Венгрией и минимально ей уступила.

Коллектив Стива Кларка крайне мало бил по воротам в этом матче, но, как показала статистика эта тенденция была актуальной на протяжении всех трех поединков.

За три матча группового этапа "тартановая армия" ударила в сторону ворот соперника лишь 17 раз, что вместе с Северной Ирландией, которая на Евро-2016 продемонстрировала такой же результат является антирекордом турнира с момента введения группового этапа (1980 год).

Шотландия набрала за три матча 1 пункт и вылетела из турнира, а Венгрия заняла 3 место и будет ждать результатов других групп.

Напомним, на нашем сайте вы можете ознакомиться с участниками плей-офф Евро-2024 .

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