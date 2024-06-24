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Группа B на Евро-2024: расклады перед последним туром

ISPORT рассказывает, какими могут быть варианты завершения квартета B.
Сегодня, 11:30
Группа B на Евро-2024: расклады перед последним туром / Василий Войтюк, iSport.ua
Группа B на Евро-2024: расклады перед последним туром / Василий Войтюк, iSport.ua

В понедельник, 24 июня, в Германии пройдут два матча третьего тура чемпионата Европы-2024, в которых решится судьба команд группы В: Албания сыграет с Испанией, а Хорватия встретится с Италией.

Испанцы уже гарантировали себе место в плей-офф, выиграв группу по итогам встречи с итальянцами (1:0). Таким образом, за вторую прямую путевку в 1/8 финала поспорят итальянцы, хорваты и албанцы.

Перед последним туром таблица группы B выглядит следующим образом:

  1. Испания - 6 очков
  2. Италия - 3 очка
  3. Албания - 1 очко
  4. Хорватия - 1 очко

Расписание матчей третьего тура:

  • 22:00 Албания - Испания
  • 22:00 Хорватия - Италия

Итак, какие мы имеем расклады перед двумя финальными поединками для каждой из сборных?

Испания

Для "фурии роха" все очень и очень просто. Еще после второго тура они гарантировали себе первое место в группе и никуда с него не денутся.

Италия

Команда Лучано Спалетти в теории может закончить как второй, так и третьей или даже четвертой.

Если итальянцы НЕ проиграют Хорватии, то они точно будут вторыми и сыграют в плей-офф со Швейцарией.

Если Италия проиграет, то пропустит вперед Хорватию и займет третье место, но если в параллельном матче Албания обыграет Испанию, итальянцы окажутся вообще четвертыми.

Источник: Getty Images

Хорватия

Для выхода в плей-офф хорватам необходимо переиграть сборную Италии и занять таким образом вторую (или третью, если победит Албания) строчку в таблице.

Теоретически хорватам может хватить ничейного результата для прохода в плей-офф, но для этого необходимо будет выполнение определенных условий в других группах и поражение Албании.

Албания

Соперники у албанцев мощные, но уже не сильно мотивированные, поэтому можно попытаться покуситься на ничью или даже на победу.

Ситуация у них схожа с той, которая сложилась в Хорватии, только с отличием, что при ничейных результатах в обоих матчах именно албанцы будут третьими.

Напомним, что еще более запутанная ситуация сложилась в группе Е, где за выход в плей-офф борются все четыре команды, а именно Украина, Бельгия, Румыния и Словакия - у всех сборных по 3 очка после двух сыгранных туров.

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