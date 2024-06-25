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Группа C на Евро-2024: расклады перед последним туром

ISPORT рассказывает, какими могут быть варианты завершения квартета С.
Сегодня, 09:45
Группа C на Евро-2024: расклады перед последним туром / Getty Images
Группа C на Евро-2024: расклады перед последним туром / Getty Images

Во вторник, 25 июня, состоятся матчи третьего тура в группе С, где Англия встретиться со Словенией, а Дания с Сербией.

Ещё ни одна из команд не гарантировала себе участие в плей-офф, потому судьба обеих путевок будет решаться в последнем туре. 

В группе перед третьим туром сложилась следующая ситуация: 

  1. Англия - 4 очка
  2. Дания - 2 очка
  3. Словения - 2 очка
  4. Сербия - 1 очко

Расписание матчей третьего тура группы С

  • 22:00, Англия - Словения 
  • 22:00 Дания - Сербия 

А что касается раскладов, то здесь все довольно любопытно.

Англия

Англичане сейчас лидируют в группе, однако при определенных раскладах могут опустится на третье место.

В целом, перспективы "трёх львов" довольно радужные, им достаточно не проиграть Словении, чтобы попасть в плей-офф.

В случае же поражения итоговое место англичан будет зависеть от Дании, которая может отправить их на третье место.

Дания

У датчан равное количество очков со словенцами, однако соперник в последнем туре намного легче.

Обыграв Сербию, Дания может гарантировать себе 1/8 финала, независимо от результатов матча Англия - Словения. Также и ничья для датчан, скорее всего, будет означать проход в плей-офф.

В случае же поражения Дания займет третье или четвертое место, в зависимости от результатов параллельного матча. 

Источник: Getty Images

Словения

Словенцы оказались ровно в такой же ситуации, как и Дания, но ради плей-офф им нужно обыграть Англию.

С другой стороны, в случае ничьей словенцы смогут выйти в плей-офф, что несколько упрощает задачу команде Матьяжа Кека. Однако Англия все еще уверенный фаворит поединка.

Сербия 

А вот у Сербии расклад очень простой - им нужна только победа. В таком случае команда обойдет Данию в таблице и может занять даже второе место, если Англия справится со Словенией.

Все остальные результаты либо оставляют сербов четвертыми, либо команда даже может казаться третьей, и даже с неплохими шансами на проход дальше. Все будет зависеть от результатов Грузии и Чехии.

А вот в самой интересной для нас группе Е все очень и очень запутанно, и шансы Украины оценить очень непросто.

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