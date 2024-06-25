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Дания намерена взыскать с фанатов штраф, который они получили за баннер против УЕФА

"В конце концов, это счет в 10 000 евро".
Сегодня, 16:54
Датские фанаты / Getty Images
Датские фанаты / Getty Images

Датский футбольный союз был оштрафован УЕФА за поведение их болельщиков.

В матче против сборной Англии датские фанаты вывесили баннер с довольно очевидным посылом "F**k UEFA".

Источник: Getty Images

УЕФА решил ответить на это штрафом в 10 тысяч евро, а Дания хочет переложить его на плечи провинившихся фанатов.

"Мы заплатим штраф, но самое важное для нас, и мы уже начинаем это делать – выявить тех, кто принес этот баннер, а затем мы выставим им счет.

Если мы найдем их, они смогут заплатить. Надеемся, что те, кто могут принести на стадион баннер с подобной лексикой, подумают дважды.

В конце концов, это счет в 10 000 евро", - цитирует президента Датского футбольного союза ESPN.

Напомним, онлайн трансляция матча Дания - Сербия доступна на нашем сайте.

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