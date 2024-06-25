Дания намерена взыскать с фанатов штраф, который они получили за баннер против УЕФА
Датский футбольный союз был оштрафован УЕФА за поведение их болельщиков.
В матче против сборной Англии датские фанаты вывесили баннер с довольно очевидным посылом "F**k UEFA".
УЕФА решил ответить на это штрафом в 10 тысяч евро, а Дания хочет переложить его на плечи провинившихся фанатов.
"Мы заплатим штраф, но самое важное для нас, и мы уже начинаем это делать – выявить тех, кто принес этот баннер, а затем мы выставим им счет.
Если мы найдем их, они смогут заплатить. Надеемся, что те, кто могут принести на стадион баннер с подобной лексикой, подумают дважды.
В конце концов, это счет в 10 000 евро", - цитирует президента Датского футбольного союза ESPN.
Напомним, онлайн трансляция матча Дания - Сербия доступна на нашем сайте.
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