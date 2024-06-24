Дания – Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 25.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

Во вторник, 25 июня, сборные Дании и Сербии сыграют в группе С в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

После двух туров датская команда идет на втором месте, имея два балла: после ничейного результата в игре со Словенией (1:1) состоялась боевая ничья с Англией (1:1).

В то же самое время сербы замыкают квартет, заработав всего одно очко: в первом туре они проиграли англичанами (0:1), после чего была зафиксирована ничья со Словенией (1:1).

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Поединок Дания - Сербия состоится в Мюнхене на Альянц Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Дания - Сербия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 25 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 2.

Параллельно в группе С в заключительном туре также состоится матч Англия - Словения.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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