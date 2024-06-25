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Сидорчук: Лучше мы будем молчать и делать то, что должны

Хавбек сборной Украины высказался о матче с Бельгией.
Сегодня, 18:59

Футболист сборной Украины Сергей Сидорчук провел пресс-конференцию вместе с Сергеем Ребровым перед игрой с Бельгией.

Полузащитник отметил, что накануне матча лучше не рассказывать о том, что игроки ко всему готовы, а показать это на футбольном поле.

"Конечно, мы готовы. Но когда ты очень громко о чем-то говоришь, то от этого будет еще громче эхо. Лучше мы будем молчать и делать то, что от нас зависит. Посмотрим, что мы сможем показать".

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Также Сидорчук рассказал, что будет значить для него матч с Бельгией, поскольку, он играет за местный Вестерлоо.

"Прежде всего я хочу поблагодарить граждан Бельгии, поскольку у меня сейчас много хороших моментов в этой стране. Это касается школы, детей, магазинов - все хорошо относятся ко мне. Но завтра моя семья будет поддерживать Украину", - заявил Сергей.

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