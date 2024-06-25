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Ребров: У некоторых игроков есть микроповреждения, но я уверен, что все готовы сыграть

Наставник сборной Украины поделился кадровыми новостями перед матчем с Бельгией.
Сегодня, 17:17
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией.

Накануне матча Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой рассказал о кадровой ситуации в стане "желто-голубых". Местный специалист заявил, что все футболисты готовы выйти на поле завтра.

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"Всегда есть какие-то повреждения. Потому что, действительно, эти игры всегда очень изнурительные. Мы смотрели статистику, в игре со Словакией вся команда пробежала на 10 километров больше чем с Румынией.

Поэтому, есть микроповреждения, есть даже игроки, которые могут не тренироваться сегодня, но я уверен, что завтра все будут готовы сыграть", - сказал Ребров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 бельгия Сергей Ребров

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