Ребров: У некоторых игроков есть микроповреждения, но я уверен, что все готовы сыграть

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией.

Накануне матча Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой рассказал о кадровой ситуации в стане "желто-голубых". Местный специалист заявил, что все футболисты готовы выйти на поле завтра.

Читай также: Соперники Украины на Евро-2024: Бельгия – дебютная и решающая встреча с "красными дьяволами"

"Всегда есть какие-то повреждения. Потому что, действительно, эти игры всегда очень изнурительные. Мы смотрели статистику, в игре со Словакией вся команда пробежала на 10 километров больше чем с Румынией.

Поэтому, есть микроповреждения, есть даже игроки, которые могут не тренироваться сегодня, но я уверен, что завтра все будут готовы сыграть", - сказал Ребров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!