Соперники Украины на Евро-2024: Бельгия – дебютная и решающая встреча с "красными дьяволами"

В третьем туре группового этапа финальной стадии чемпионата Европы 2024 года сборная Украины сыграет со сборной Бельгии в Штутгарте на МХП-Арене.

Матч состоится 26 июня 2024 года, начало в 19:00 по киевскому времени. ISPORT рассказывает о третьем сопернике нашей команды.

Бельгия

Рейтинг ФИФА: 3

Тренер: Доменико Тедеско

Результат на Евро-2020: вилет на стадии 1/4 финала

Лучший результат в истории Евро: второе место в 1980 году

Всего участвовали: 6 раз

На групповых этапах: 9 побед, 2 ничьи, 6 поражений

Против Украины: не играли

В рамках квалификации Бельгия оказалась в группе, где она выступала в роли явного фаворита. Однако заметную конкуренцию ей составила Австрий, которая также вышла на Евро-2024.

В двух личных встречах были зафиксированы ничья (1:1) и победа бельгийцев (3:2). В итоге «красные дьяволы» опередили австрийцев всего на одно очко.

Сборная Бельгии / Источник: Getty Images

Сильные и слабые стороны

На чемпионате мира 2022 года Бельгия не смогла даже выйти из группы, где также были Марокко, Хорватия и Канада.

Вскоре после турнира на посту главного тренера произошли изменения: вместо Роберто Мартинеса сборную возглавил Доменико Тедеско, которого немногим ранее в отставку с поста тренера РБ Лейпциг отправил донецкий Шахтер.

И именно 38-летнего немца можно назвать одной из слабых сторон сборной Бельгии. Временами может сложиться впечатление, что он не знает, как лучше использовать хороший набор бельгийских футболистов (как пример, матч против Словакии).

К тому же, из-за конфликта с Тедеско в Германию не отправился один лучших голкиперов мира Тибо Куртуа. Невозможность тренера пойти на компромисс может сыграть ключевую роль в результате команды на турнире.

Доменико Тедеско / Источник: Getty Images

Второй слабой стороной, безусловно, считается оборона бельгийцев.

В матче против Румынии (2:0) в стартовый состав после травмы вернулся 37-летний Ян Вертонген. Вместе с ним за защиту отвечает Ваут Фас, который не отличается надежностью, и Тимоти Кастань (тоже не звезда оборонительных действий).

А если Бельгия играет в четыре защитника, то на левом фланге играет либо Артюр Теат, что хорошо для команды, либо номинальный вингер Янник Ферейра Карраско, явно увлекающийся игрой в атаке, а не обороне.

Но часто свои проблемы в защите Бельгия нивелирует шикарными игроками в середине поля и линии атаки.

Кевин Де Брюйне, Юри Тилеманс, Леандро Троссард, Ромелу Лукаку, Жереми Доку, Шарль де Кетеларе, Лоис Опенда – всего несколько из этих имен достаточно, чтобы оборона соперника начала переживать за сохранность своих ворот.

Да, так называемое «золотое поколение» постепенно уходит из сборной, так ничего и не выиграв, но это не значит, что этих игроков не нужно опасаться. Де Брюйне идет особняком в этом списке – именно вокруг него и строится игра команды Тедеско.

Главная звезда и лидер

Никто не будет спорить, что когда Кевин Де Брюйне в форме, он один из самых опасных игроков в мире. Именно такой и должна быть главная звезда команды.

У капитана «красных дьяволов» есть лишь две проблемы: возраст и травматичность. Причем второе все чаще зависит от первого. Из-за травмы подколенного сухожилия хавбек пропустил пять месяцев прошедшего сезона.

Но как только он вернулся, Кевин сразу же принялся делать то, что у него получается лучше всего – раздавать передачи.

Манчестер Сити с Де Брюйне и без него – это две разные команды. То же самое касается и сборной Бельгии. Поэтому очень важно в первую очередь перекрыть кислород именно ему.

Кевин Де Брюйне / Источник: Getty Images

Кто бы как к нему не относился, но второй звездой данной команды является именно Ромелу Лукаку.

Конечно, всегда можно шутить о его неловкости, попадание в комические ситуации, постоянные отмены голов, как на Евро-2024. Но это не отменяет того факта, что в свои 31 год Биг Ром остается очень хорошим нападающим, который всегда может испортить жизнь обороне соперника. К тому же, он – лучший бомбардир в истории сборной, что стоит уважать.

За дуэль с ним, скорее всего, будет отвечать Илья Забарный, который на десять(!) лет младше своего будущего визави. Будем надеяться, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым сумеет разобраться, как нужно действовать «желто-синим» против Де Брюйне и Лукаку.

На кого еще обратить внимание?

Жереми Доку – 22-летний вингер провел очень хороший дебютный сезон в Манчестер Сити, сделав 7+10 в 45 матчах.

Однако на Евро-2024 он пока что не может проявить себя. В определенной степени это вина Тедеско, о чем упоминалось ранее.

Артюр Теат – выступая в Ренне на позиции центрбека, 24-летний игрок закрывает левый фланг сборной Бельгии.

Будучи одним из лучших защитников команды, Теат рискует пропустить матч против Украины. Посмотрим, как на нем скажется повреждение, полученное в игре с Румынией.

Артюр Теат / Источник: Getty Images

Лоис Опенда – в прошедшем сезоне 24-летний форвард создал хорошую связку с Хави Симонсом в РБ Лейпциг. На счету Опенда 28 голов и 7 ассистов в 45 матчах в своей дебютной кампании в новой команде.

Его появление на поле может создать множество проблем обороне сборной Украины. Но далеко не факт, что это произойдет – Тедеско не очень доверяет футболисту, предоставив ему всего 7 минут за два матча Евро-2024.

Трансферное сравнение

Суммарно команда Тедеско оценивается в 584,5 миллиона евро, что на более чем 200 миллионов больше, чем команда Реброва (379 миллионов).

Самым дорогим игроком сборной Бельгии считается Жереми Доку, которого Transfermarkt оценивает в 65 миллионов.

Далее по стоимости идут Лоис Опенда (60 миллионов), Кевин Де Брюйне и Амаду Онана (по 50 миллионов).

Сравнение стоимости Бельгии и Украины / Источник: Василий Войтюк, iSport.ua

История матчей против Украины

История противостояния Бельгии и Украины насчитывает ровно ноль матчей – за все время существования они ни разу не встречались на одном футбольном поле.

Что нужно знать о матче Украина – Бельгия

Поединок состоится 26 июня

Начало встречи в 19:00 по Киеву

Онлайн-трансляция матча на MEGOGO и Суспільному

фаворит – сборная Бельгии

На ISPORT также можно ознакомиться с календарем и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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