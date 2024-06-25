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Левандовски повторил достижение Модрича и Роналду на Евро

Гол у ворота Франції допоміг Роберту приєднатися до хорвата і португальця.
Сегодня, 21:32
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

В рамках третьего тура Евро-2024 Франция и Польша разошлись ничьей, обменявшись голами.

За "кадру" забил Роберт Левандовски, отличившись с пенальти. Таким образом, Роберт забил на своем четвертом Евро.

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Ранее форвард забивал на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 202 годах. Левандовски повторил достижение Криштиану Роналду и Луки Модрича, которые также отмечались голами, по меньшей мере, на 4 Евро.

Напомним, что Польша потеряла шансы на плей-офф еще до матча с Францией, проиграв Нидерландам и Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски Криштиану Роналду Лука Модрич

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