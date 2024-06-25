Левандовски повторил достижение Модрича и Роналду на Евро
Гол у ворота Франції допоміг Роберту приєднатися до хорвата і португальця.
В рамках третьего тура Евро-2024 Франция и Польша разошлись ничьей, обменявшись голами.
За "кадру" забил Роберт Левандовски, отличившись с пенальти. Таким образом, Роберт забил на своем четвертом Евро.
Читай также: Левандовски рассказал, станет ли для него Евро-2024 последним турниром в сборной
Ранее форвард забивал на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 202 годах. Левандовски повторил достижение Криштиану Роналду и Луки Модрича, которые также отмечались голами, по меньшей мере, на 4 Евро.
Напомним, что Польша потеряла шансы на плей-офф еще до матча с Францией, проиграв Нидерландам и Австрии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!