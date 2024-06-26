Ярмоленко - о сборной: Сегодняшнее поколение является самым лучшим и самым перспективным

Вингер рад, что все еще может защищать честь команды.

Нападающий сборной Украины считает, что нынешняя команда - сильнейшая в истории.

Ветеран заявил, что сегодня много игроков сборной представляют топ-клубы и топ-лиги, а после Евро, возможно, из станет еще больше.

"Много поколений прошло за сборную за то время пока я играл, очень много классных футболистов. Кого-то выделять не хочу. Не дай бог кого-то забуду или кто-то обидится.

Скажу, что по моему мнению, сегодняшнее поколение является, наверное, лучшим и самым перспективным, потому что многие футболисты играют в Европе в лучших лигах мира, но конечно за команду говорят ее результаты, поэтому увидим что будет после этого Евро", - считает Ярмоленко.

Также вингер признался, что его мало беспокоят новые рекорды, так как свое имя в историю национальной команды он уже вписал.

"Рекорд Шевченко? Если честно, мне уже так надоели люди, журналисты, которые это спрашивают. Для меня важно другое. Вот говорите, что для меня это четвертое Евро. Мне приятно находиться на этом Евро. Приятно, что играю, отдаю все силы за свою страну - вот это для меня классно.

Ну, рекорды. Хорошо, побью я, например, рекорд, ну, попишете один день "Ярмоленко побил рекорд". Ярмоленко и так уже останется в истории, правильно?", - рассказал Андрей в интервью YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, что онлайн трансляция поединка Украина - Бельгия будет доступна на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!