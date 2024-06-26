Тымчик: Мы подвели болельщиков, и мне очень жаль

Защитник сборной Украины Александр Тымчик поделился эмоциями после ничьей со сборной Бельгии.

Напомним, матч Украина - Бельгия завершился ничьей, в результате которой наша сборная осталась четвертой в группе и покинула турнир.

Тымчик заявил, что команда оставила на поле все силы, стараясь добиться победы, но этого попросту не хватило.

"Мы хотели подарить болельщикам радость, сделать так, чтобы они нами гордились. Мы оставили все на поле, но этого оказалось мало.

Я горжусь тем, что я украинец. В нашем выступлении нет ничего позорного. Наша неудача в выходе из группы стала следствием нашего первого матча. Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками не попадает в плей-офф. Мы отдали все силы ради своей страны. Мы подвели болельщиков и мне очень жаль", - сказал Тымчик в интервью УЕФА.

Напомним, что ранее итоги группового этапа прокомментировал и Сергей Ребров.

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