iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тымчик: Мы подвели болельщиков, и мне очень жаль

Игрок заявил, что команда оставила все силы на поле.
Вчера, 23:30
Александр Тымчик / Getty Images
Александр Тымчик / Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Тымчик поделился эмоциями после ничьей со сборной Бельгии.

Напомним, матч Украина - Бельгия завершился ничьей, в результате которой наша сборная осталась четвертой в группе и покинула турнир.

Тымчик заявил, что команда оставила на поле все силы, стараясь добиться победы, но этого попросту не хватило.

"Мы хотели подарить болельщикам радость, сделать так, чтобы они нами гордились. Мы оставили все на поле, но этого оказалось мало.

Я горжусь тем, что я украинец. В нашем выступлении нет ничего позорного. Наша неудача в выходе из группы стала следствием нашего первого матча. Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками не попадает в плей-офф. Мы отдали все силы ради своей страны. Мы подвели болельщиков и мне очень жаль", - сказал Тымчик в интервью УЕФА.

Напомним, что ранее итоги группового этапа прокомментировал и Сергей Ребров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Историческая победа Грузии над Португалией в обзоре матча Евро-2024: видео лучших моментов Историческая победа Грузии над Португалией в обзоре матча Евро-2024: видео лучших моментов
Евро-2024: Украина покинула турнир, Грузия оставила Венгрию без плей-офф Евро-2024: Украина покинула турнир, Грузия оставила Венгрию без плей-офф
Испания в 1/8 Евро сыграет с Грузией, Португалия - со Словенией, а Румыния с Нидерландами Испания в 1/8 Евро сыграет с Грузией, Португалия - со Словенией, а Румыния с Нидерландами
Чехия вылетела из Евро, проиграв Турции в последнем туре Чехия вылетела из Евро, проиграв Турции в последнем туре
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на две позиции после старта Евро
просмотров

Последние новости

Евро-202400:44
Историческая победа Грузии над Португалией в обзоре матча Евро-2024: видео лучших моментов
Евро-202400:09
Евро-2024: Украина покинула турнир, Грузия оставила Венгрию без плей-офф
Евро-202400:03
Испания в 1/8 Евро сыграет с Грузией, Португалия - со Словенией, а Румыния с Нидерландами
Вчера, 23:56
Евро-202423:56
Чехия вылетела из Евро, проиграв Турции в последнем туре
Евро-202423:54
Грузия сенсационно разбила Португалия и прошла в плей-офф Евро-2024
Евро-202423:30
Тымчик: Мы подвели болельщиков, и мне очень жаль
Евро-202423:16
Тренер сборной Бельгии: Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали
Евро-202422:55
"Не попали в плей-офф из-за первого матча": Ребров попытался объяснить неудачу на Евро-2024
Евро-202422:23
Забарный - о вылете с Евро: Надо было все решать в первых двух матчах
Евро-202422:10
Обоюдно приемлемая ничья ценой в плей-офф: обзор матча Евро-2024 Словакия - Румыния
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK