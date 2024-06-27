Судаков: Хотели подарить нашим людям радость

В рамках Евро-2024 Украина обидно вылетела из турнира, заняв последнее место в группе Е по дополнительным показателям.

Игрок "желто-голубых" Георгий Судаков высказался о выступлении команды на континентальном первенстве.

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"Мы хотели подарить радость нашим людям. К сожалению, мы с этим не справились.

Для нас было честью представлять нашу страну на элитном соревновании. Слава Украине", - написал в своем инстаграме Судаков.



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