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Грузия побила рекорд, который ранее установила Румыния в матче с Украиной

"Крестоносцы" великолепно сыграли "вторым номером".
Сегодня, 11:59
Грузия / Getty Images
Грузия / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы Грузия сенсационно победила Португалию.

Как сообщает Opta, в данном поединке коллектив Вилли Саньоля владел мячом лишь 28% игрового времени. Это самый низкий показатель для команды-победительницы на Евро с 1980 (До 1980 подобная статистика не собиралась - прим.)

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Интересно, что предыдущий рекорд "крестоносцы" превзошли всего на 1%. В матче против Украины сборная Румынии, победившая 3:0, владела мячом всего лишь 29% игрового времени.

Отметим, что благодаря победе над Португалией Грузия вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Испанией.

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