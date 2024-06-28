FA просит власти Гельзенкирхена разрешить продажу крепкого пива
Ранее болельщики могли купить только слабоалкогольные напитки.
Футбольная ассоциация Англии (FA) ведет переговоры с властями Гельзенкирхена о продаже крепкого пива, пишет The Guardian.
Напомним, именно там пройдет следующий матч сборной Англии против Словакии.
FA совместно с представителями Ассоциации болельщиков просит власти города разрешить продажу крепкого пива во время матча.
Отметим, что на предыдущих матчах англичан была доступна только продажа слабоалкогольных напитков.
Издание пишет, что переговоры прошли в позитивном ключе, однако окончательное решение пока не принято.
Ранее также сообщалось, что сборная Грузии может солидно заработать, если пройдет Испанию.
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