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FA просит власти Гельзенкирхена разрешить продажу крепкого пива

Ранее болельщики могли купить только слабоалкогольные напитки.
Сегодня, 11:35
Английские фанаты / Getty Images
Английские фанаты / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) ведет переговоры с властями Гельзенкирхена о продаже крепкого пива, пишет The Guardian.

Напомним, именно там пройдет следующий матч сборной Англии против Словакии.

FA совместно с представителями Ассоциации болельщиков просит власти города разрешить продажу крепкого пива во время матча.

Отметим, что на предыдущих матчах англичан была доступна только продажа слабоалкогольных напитков.

Издание пишет, что переговоры прошли в позитивном ключе, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее также сообщалось, что сборная Грузии может солидно заработать, если пройдет Испанию.

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