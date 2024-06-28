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Бывший премьер-министр Грузии пообещал сборной солидные выплаты в случае победы над Испанией

Национальная команда может заработать до 20 млн евро.
Сегодня, 10:33
Сборная Грузии / Getty Images
Сборная Грузии / Getty Images

Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили пообещал национальной сборной солидные выплаты, пишет CentreGoals со ссылкой на L`Equipe.

Миллиардер пообещал выплатить команде 10 млн евро за выход в плей-офф Евро-2024. Напомним, грузинам это удалось благодаря сенсационной победе над Португалией.

Однако Иванишвили пошел еще и дальше и заявил, что готов удвоить выплату, если сборная одолеет сборную Испании.

Напомним, матч 1/8 финала Грузия — Испания пройдет в воскресенье, 30 июня, и начнется в 19:00 по киевскому времени. 

Со всеми парами 1/8 финала Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Грузии

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