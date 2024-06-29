Спаллетти назвал причину вылета Италии с Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение команды в 1/8 финала Евро-2024 против сборной Швейцарии (0:2).

Специалист назвал причины вылета с европейского турнира.

"Я несу ответственность за то, что произошло: я отобрал команду. Это часть процесса, в ходе которого я узнаю игроков. Я недоволен тем, как мы сыграли сегодня. Я недоволен игрой против Испании. Отчасти я был доволен двумя другими играми. Я дал игрокам отдых и изменил команду, в то время как в предыдущей игре я винил себя за то, что не сделал достаточно изменений, потому что мы должны были сохранять высокую интенсивность.

С точки зрения интенсивности, мы были ниже своих возможностей, и Швейцария выиграла заслужено. Будущее сборной Италии сейчас сводится к тому, чтобы сделать сложный выбор: нам нужно больше физики. У нас есть качество, но когда ты теряешь интенсивность на протяжении 90 минут, вполне естественно, что ты думаешь, что нужно что-то изменить и привнести больше энергии.

Это не такой уж скандальный результат, как его преподносят. Мы прошли через сложную группу. Но мы не увидели команду с характером в плане фундаментальных принципов. И это то, что мы извлекли из этого опыта на Евро-2024".

Спаллетти признал, что ошибся с выбором схемы на поединок.

"Команда была робкой с точки зрения интенсивности игры. Мы не смогли поддерживать высокий уровень интенсивности. Когда ты не можешь отвоевать мяч, учитывая, что у нас не так много скорости на задней линии, мы должны были дать им пространство на поле. Временами мы отвоевывали мяч, но не очень хорошо его держали.

Я решил выбрать схему с одним нападающим, а затем перешел на схему 4-3-2-1, но мы не увидели того качества, которое нужно демонстрировать, кроме первой игры и немного во втором тайме против Хорватии. Когда мы вынуждены играть в высоком темпе, мы не можем показать то качество, которым обладаем".

Наставник заявил, что всю ответственность за результат берет на себя.

"Мы должны что-то изменить, таков футбольный вердикт, и мы будем вынуждены это сделать. Никого не обвиняю, потому что ответственность лежит на мне: она никогда не ложится на игроков. Но я не боюсь. На меня давят с первого дня, но я очень спокойно отношусь к попыткам соревноваться на этом уровне".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Швейцария - Италия.

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