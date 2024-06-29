Швейцария - Италия: видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024
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В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 встречаются сборные Швейцарии и Италии.
В первом тайме на поле доминировали швейцарцы, которые и открыли счет в поединке.
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Фройлер получил передачу в штрафную, где вторым касанием отправил мяч в сетку ворот соперника.
Видео гола Фройлера:
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