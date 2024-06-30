Украинский арбитр получил назначение на матч плей-офф Евро-2024

Николай Балакин будет работать на поединке 1/8 финала Австрия - Турция.

Балакин будет работать на матче Евро-2024 / Getty Images

Во вторник, 2 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Австрии и Турции.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, назначение на это поединок получил украинский судья Николай Балакин, который будет исполнять обязанности четвертого рефери.

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Главным арбитром встречи будет португалец Артур Диаш, а его ассистентами – соотечественники Паулу Соареш и Педру Рибейру.

За VAR будет отвечать также португалец Тьягу Мартинш, а его помощниками станут испанец Хуан Мунуэра и итальянец Массимилиано Иррати.

Матч Австрия - Турция будет сыгран в Лейпциге и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Евро-2024.

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