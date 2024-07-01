Канте имеет самую длинную беспроигрышную серию на "больших турнирах" сборных среди европейских игроков

С Нголо в составе Франция не проигрывает 19 матчей подряд на Евро и чемпионатах мира.

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Франция минимально победила Бельгию.

Этот матч помог установить рекорд Нголо Канте. Теперь французский хавбек имеет серию из 19 матчей без проигрышей на Евро или чемпионатах мира, что является самой длинной беспроигрышной серией среди европейских игроков.

Вместе с Канте в составе "Les Bleus" победили в 13 матчах на "больших турнирах" и еще 6 раз сыграли вничью.

Напомним, в четвертьфинале коллектив Дидье Дешама встретится с победителем пары Португалия - Словения.

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