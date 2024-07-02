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Роналду расплакался после нереализованного пенальти в ворота Словении

Криштиану мог приблизить команду к четвертьфиналу, но не получилось.
Сегодня, 00:28
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Португалии встречается с национальной командой Словении.

Основное время завершилось вничью - 0:0. 

В первом допонительном тайме Португалия получила пенальти. Капитан команды Криштиану Роналду не сумел реализовать его, ведь Ян Облак сделал отличный сейв.

Роналду не смог сдержать эмоции и расплакался во время смены ворот.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне назвал журналистам "тупым" после вылета с Евро-2024.

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