Роналду расплакался после нереализованного пенальти в ворота Словении

Криштиану мог приблизить команду к четвертьфиналу, но не получилось.

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Португалии встречается с национальной командой Словении.

Основное время завершилось вничью - 0:0.

В первом допонительном тайме Португалия получила пенальти. Капитан команды Криштиану Роналду не сумел реализовать его, ведь Ян Облак сделал отличный сейв.

Роналду не смог сдержать эмоции и расплакался во время смены ворот.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне назвал журналистам "тупым" после вылета с Евро-2024.

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