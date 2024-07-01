Де Брюйне назвал журналистам "тупым" после вылета с Евро-2024

Бельгиец не сдержал нервы после поражения от Франции.

Сборная Бельгии завершила выступление на чемпионате Европы-2024, проиграв Франции в 1/8 финала туринра.

Во флеш-зону пришел капитан "красных дьяволов" Кевин Де Брюйне, который ответил на вопросы журналистов.

Читай также: Возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024

Полузащитник не сдержал эмоций, когда журналист спросил по поводу "золотого поколения" Бельгии, которое никогда не доходило до финала.

- Трудно ли для золотого поколения Бельгии не дойти до финала?

– Что такое золотое поколение?

– Ваше?

– Наше? И вы говорите, что Франция, Англия, Испания, Германия не золотое поколение? Ладно, спасибо", - сказал футболист.

После чего Де Брюйне покинул флеш-зону и сказал про журналиста "тупой".

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Франция - Бельгия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!