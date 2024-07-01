Де Брюйне назвал журналистам "тупым" после вылета с Евро-2024
Сборная Бельгии завершила выступление на чемпионате Европы-2024, проиграв Франции в 1/8 финала туринра.
Во флеш-зону пришел капитан "красных дьяволов" Кевин Де Брюйне, который ответил на вопросы журналистов.
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Полузащитник не сдержал эмоций, когда журналист спросил по поводу "золотого поколения" Бельгии, которое никогда не доходило до финала.
- Трудно ли для золотого поколения Бельгии не дойти до финала?
– Что такое золотое поколение?
– Ваше?
– Наше? И вы говорите, что Франция, Англия, Испания, Германия не золотое поколение? Ладно, спасибо", - сказал футболист.
После чего Де Брюйне покинул флеш-зону и сказал про журналиста "тупой".
Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Франция - Бельгия.
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