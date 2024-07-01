Франция - Бельгия 1:0 Видео гола и обзор 1/8 финала Евро-2024

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 встречались сборные Франции и Бельгии.

Команды за первый тайм нанесли всего по одному удару в створ, но во втором ситуация немного улучшилась.

Единственный гол в поединке был забит за несколько минут до конца основного времени. Коло Муани получил мяч в штрафной, развернулся и пробил. Мяч попал в Вертонгена, от которого тот и залетел в ворота.

Благодаря автоголу Франция прошла в 1/4 финала Евро-2024.

Видео автогола и обзор матча Франция - Бельгия:

Франция - Бельгия 1:0

Гол: Вертонген (аг), 84

Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес - Канте, Чуамени, Рабьо - Гризманн - Тюрам (Коло Муани, 62), Мбаппе

Бельгия: Кастельс - Кастань (Де Кетеларе, 88), Фас, Вертонген, Теат - Де Брюйне, Онана, Феррейра Карраско (Лукебакио, 89) - Опенда (Мангаля, 64), Лукаку, Доку

Предупреждения: Чуамени, Гризманн, Рабьо - Вертонген, Мангаля

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