"Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес выказался о победе над Словенией (0:0, пен. 3:0) в 1/8 финала Евро-2024, в частности об игре своего голкипера Диогу Кошты.

Вратарь португальской команды стал героем встречи, отразив все три удара в серии послематчевых пенальти.

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"Тайное оружие Португалии - это Диогу Кошта. Он самый сокровенный бриллиант европейского футбола.

В этом матч он вышел на иной уровень. Он был невероятен при игре один в один, а после этого у него хватило концентрации внимания и мастерства, чтобы один за другим отбить три удара в серии пенальти. Мы должны очень им гордиться", - приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Португалия - Словения (0:0, пен. 3:0).

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