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Беллингем и еще три: названы претенденты на лучший гол 1/8 финала Евро-2024

УЕФА выделил четверку кандидатов по итогам сыгранных матчей.
Сегодня, 14:25
Беллингем забил в ворота Словакии / Getty Images
Беллингем забил в ворота Словакии / Getty Images

УЕФА представил четверых претендентов на звание автора лучшего гола в матчах 1/8 финала Евро-2024.

В список были включены результативный удар полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в ворота Словакии (2:1 д.в.), который перевел игру в дополнительное время, забитые мячи испанцев Нико Уильямса и Фабиана Руиса в поединке с Грузией, а также гол швейцарца Рубена Варгаса в матче с Италией (2:0).

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Проголосовать за лучший гол 1/8 финала Евро-2024 можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Евро-2024.

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