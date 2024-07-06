Португалия - Франция 0:0 (по пен. 3:5): обзор матча и результат игры 05.07.2024

Промах Жоау Феликса, который оказался единственным за всю серию, стал фатальным для команды Роберто Мартинеса.

В пятницу, 5 июля, в Гамбурге на Фолькспаркштадионе состоялся второй матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Португалии и Франции.

Еще до стартового свистка большинство болельщиков прекрасно понимало, к чему стоит готовиться. И в первом тайме ожидания целиком и полностью оправдались.

Причем нельзя сказать, что команды плохо играли, просто оборона на обеих половинах поля выглядела монолитом.

После перерыва ситуация в этом плане изменилась в лучшую сторону. И Португалия, и Франция создали достаточное количество моментов, один из которых мог и должен был заканчиваться голом.

Но увы - Майк Меньян и Диогу Кошта были слишком надежными. А если они не справлялись, то на помощь приходили защитники и неточность форвардов.

Источник: Getty Images

К тому же, последние 15 минут основного времени обе команды играли без своих самых креативных игроков - с поля ушли Антуан Гризманн и Бруно Фернандеш.

Так как в основное время никто так и не смог распечатать ворота соперника, матч перешел в дополнительное время.

На данной стадии поединка команды вполне ожидаемо снизили скорости, меньше атаковали, меньше рисковали. В итоге команды не смогли определить победителя ни за 90 минут основного времени, ни за 30 минут дополнительного.

Судьбу путевку в полуфинал решала серия пенальти - вторая подряд для команды Роберто Мартинеса.

Источник: Getty Images

Пенальти пробивали по воротам, за которыми находились португальские фанаты, которые как могли пытались помочь своим соотечественникам.

Первым к мячу подошел Усман Дембеле, который ударил в противоположный угол от прыжка Диогу Кошты.

Затем пробивал Криштиану Роналду - Меньян угадал направление, но не сумел отразить удар.

Далее Юссуф Фофана, Бернарду Силва и Жюль Кунде свои попытки реализовали, а вот Жоау Феликс пробил в штангу.

Источник: Getty Images

Брэдли Барколя развел Кошту и мяч по разным углам, сделав счет 4:2. Нуну Мендеш мог как продлить серию пенальти, так и завершить ее - и он ее продлил!

Многое, если не все, решалось после удара Тео Эрнандеса, который бил пятым у французов. Левый защитник Милана очень уверенно пробил и принес своей стране победу над Португалией.

Таким образом Франция прошла в полуфинал, где она встретится со сборной Испании, которая ранее в дополнительное время вырвала победу над сборной Германии.

Статистика матча Португалия - Франция 1/4 финала Евро-2024

Португалия - Франция 0:0 (по пен. 3:5)

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 0.92

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 15 - 18

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 8 - 11

Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 74), Пепе, Диаш, Мендеш - Витинья (Нунеш, 119), Пальинья (Р. Невеш, 90+2), Фернандеш (Консейсау, 74) - Силва, Роналду, Леау (Феликс, 106).

Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес - Чуамени, Канте, Камавинга (Фофана, 91) - Гризманн (Дембеле, 67) - Коло Муани (Тюрам, 86), Мбаппе (Барколя, 106).

Предупреждения: Пальинья - Салиба.

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