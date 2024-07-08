Де ла Фуэнте: Испания - лучшая в мире по прессингу
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что зрители увидели все еще не лучшую версию команды.
Кроме того менеджер уверен, что его команда на текущий момент лучшая в прессинге, им лишь немного не хватает собранности в атаке.
Но так как сборная состоит во многом из молодых игроков, благодаря приобретенному опыту они станут намного сильнее через несколько лет.
"Всегда можно стать лучше. Я придерживаюсь этого мнения. До последнего дня своей жизни можно совершенствоваться. Если начать с защиты, то и здесь есть что улучшать. Мы лучшие в мире по прессингу, но нужно еще лучше координировать действия, быть более сплоченными.
В атакующей фазе наша скорость иногда приводит к поспешным действиям. Думаю, нужно добавить выдержки, лучше оценивать моменты. Но, конечно, все это требует времени и работы. И чтобы молодые игроки набирались опыта.
Это не лучшая версия этих футболистов. Через год, два, три или четыре мы увидим еще более сильных игроков, и это вселяет в нас оптимизм на будущее", - цитирует де ла Фуэнте AS.
Напомним, трансляция матча Испания - Франция доступна на нашем сайте.
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