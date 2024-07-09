Франция в полуфинале забила первый собственный гол с игры
Чемпионы мира 2018 наконец забили "нормальный" мяч.
Во вторник, 9 июля, на Альянц Арена в Мюнхене Франция играет с Испанией в рамках полуфинале Евро-2024.
Уже на 9-й минуте поединка подопечным Дешама удалось открыть счет,. Мбаппе классной передачей нашёл Коло-Муани, которому оставалось лишь расстрелять ворота.
Для французов гол форварда ПСЖ стал первым чистым голом команды на Евро-2024. До этого были лишь автоголы и пенальти.
Напомним, что онлайн трансляция матча Испания - Франция доступна на нашем сайте.
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