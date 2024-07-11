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Футбол

Заключительный матч Евро-2024 рассудит самый молодой арбитр в истории финалов

35-летний Франсуа Летексье получил назначение от УЕФА.
Сегодня, 16:45
Франсуа Летексье / Getty Images
Франсуа Летексье / Getty Images

УЕФА объявил имя главного тренера финального матча между сборными Испании и Англии.

Арбитром станет французский 35-летний рефери Франсуа Летексье, который ранее судил матч между сборными Испании и Грузии.

Летексье станет самым молодым арбитром в истории финалов Евро и ЧМ, если не считать Ивана Эклинда. 

Шведскому арбитру было 29 лет, когда он судил финал ЧМ-1934 между Италией и Чехословакией. Однако отметим, что также Эклинд судил и хоккейные матчи.

Напомним, что на нашем сайтею также доступен прогноз на финал Евро-2024.

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