iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кьеллини рассказал, кто виноват в победном голе Уоткинса

Стефан де Врей обязан был действовать иначе.
Сегодня, 17:50
Олли Уоткинс / Getty Images
Олли Уоткинс / Getty Images

Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини уверен, что гол Олли Уоткинса в полуфинале Евро можно было предотвратить.

Напомним, форвард Астон Виллы принес победу сборной Англии над Нидерландами на 90+1 минуте матча.

Кьеллини уверен, что гола можно было избежать, если бы защитник "оранжевых" Стефан де Врей действовал иначе, а не тянулся к мячу.

"Уоткинс правильно действовал на бегу, но он двинулся к угловому флажку. Значит, он не представлял опасности.

Единственное, чего не следует делать защитнику в этой ситуации – это тянуться за мячом. Нужно защищать пространство у дальней штанги, чтобы вратарь мог легко отразить удар, когда нападающий пробивает в ближний угол. Необязательно перехватывать или блокировать мяч, потому что, если он пройдет у вас между ног…

Этот гол можно было предотвратить. Мне жаль Стефана, потому что он отличный защитник, который очень хорошо сыграл на этом турнире", - приводит слова Кьеллини Voetbal International

Обзор поединка Нидерланды - Англия доступен на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Названа потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис Названа потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис
Сборная США намерена пригласить именитого тренера Сборная США намерена пригласить именитого тренера
Жирона объявила о переходе ван де Бека Жирона объявила о переходе ван де Бека
В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста прямо во время матча В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста прямо во время матча
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс19:50
Названа потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис
Другие страны19:35
Сборная США намерена пригласить именитого тренера
Европа19:20
Жирона объявила о переходе ван де Бека
Другие страны19:00
В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста прямо во время матча
Европа18:55
Легенда Манчестер Юнайтед стал помощником Эрика тен Хага
Теннис18:35
Уимблдон-2024 (WTA): Паолини - первая финалистка, матч Крейчиковой и Рыбакиной
Олимпийские виды18:27
Гераскевич: россия убила мою одноклассницу
Европа18:25
Манчестер Юнайтед подписал игрока сборной Нидерландов
Бокс18:07
"Спорный вопрос": Али Башир оценил скандальный удар в бою Усик - Дюбуа
Евро-202417:50
Кьеллини рассказал, кто виноват в победном голе Уоткинса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK