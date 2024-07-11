Кьеллини рассказал, кто виноват в победном голе Уоткинса

Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини уверен, что гол Олли Уоткинса в полуфинале Евро можно было предотвратить.

Напомним, форвард Астон Виллы принес победу сборной Англии над Нидерландами на 90+1 минуте матча.

Кьеллини уверен, что гола можно было избежать, если бы защитник "оранжевых" Стефан де Врей действовал иначе, а не тянулся к мячу.

"Уоткинс правильно действовал на бегу, но он двинулся к угловому флажку. Значит, он не представлял опасности.

Единственное, чего не следует делать защитнику в этой ситуации – это тянуться за мячом. Нужно защищать пространство у дальней штанги, чтобы вратарь мог легко отразить удар, когда нападающий пробивает в ближний угол. Необязательно перехватывать или блокировать мяч, потому что, если он пройдет у вас между ног…

Этот гол можно было предотвратить. Мне жаль Стефана, потому что он отличный защитник, который очень хорошо сыграл на этом турнире", - приводит слова Кьеллини Voetbal International

Обзор поединка Нидерланды - Англия доступен на нашем сайте.

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