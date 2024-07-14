iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кукурелья - о финале: Сценарий игры будет зависеть от Испании, а не Англии

Защитник уверен в своих силах и в команде.
Сегодня, 12:12
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал предстоящий финал Евро-2024.

Особенно защитник отметил его противостояние с Букайо Сака, которого он ожидает не меньше, чем всего остального матча. 

Кукурелья уверен, что Испания сумеет навязать Англии свою игру и в итоге выиграть чемпионский титул.

"Я знаю, как играет Сака. На самом деле мне не нужно смотреть много видео, поскольку обычно я смотрю все игры Арсенала.

Против него сложно защищаться, но мне нравятся такие вызовы. Здорово играть против соперников такого уровня, уверен, мы оба с нетерпением этого ждем. Моя главная цель – заставить его чувствовать себя некомфортно.

Также я думаю, что сценарий игры будет во многом зависеть от Испании и того, как мы будем играть, а не от того, что сделает Англия. Если мы будем доминировать с мячом, как мы это делали, и будем помнить о сильном давлении и обо всем, что нам нужно делать, чтобы избежать контратак, у нас будет много шансов на победу", - цитирует испанца The Athletic.

Напомним, онлайн трансляция матча Испания - Англия доступна на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Вест Хэм поборется с саудовскими клубами за лидера Аякса Вест Хэм поборется с саудовскими клубами за лидера Аякса
"Шагаем дальше": Скандальный боксер отреагировал на покушение на Трампа "Шагаем дальше": Скандальный боксер отреагировал на покушение на Трампа
Манчестер Сити не собирается продавать своего нападающего Манчестер Сити не собирается продавать своего нападающего
Испания и Англия встретятся в финале Евро-2024 Испания и Англия встретятся в финале Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место
Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания и Англия определят чемпиона
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Месси и Ямаль ворвались в гонку
просмотров

Последние новости

Европа13:15
Вест Хэм поборется с саудовскими клубами за лидера Аякса
Бокс12:58
"Шагаем дальше": Скандальный боксер отреагировал на покушение на Трампа
Европа12:44
Манчестер Сити не собирается продавать своего нападающего
Евро-202412:15
Испания и Англия встретятся в финале Евро-2024
Евро-202412:12
Кукурелья - о финале: Сценарий игры будет зависеть от Испании, а не Англии
Евро-202411:58
Поставил 100 тысяч евро: Макгрегор спрогнозировал точный счет финала Евро-2024
Европа11:43
Команда Фабрегаса нацелилась на еще одного бывшего топ-игрока
Евро-202411:30
Евро-2024: Испания и Англия определят чемпиона
Олимпийские игры11:15
Футбольная сборная Украины представила форму на Олимпиаду-2024
Европа11:09
Хавбек сборной Франции подтвердил свой интерес к итальянскому гранду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK