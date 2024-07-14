Кукурелья - о финале: Сценарий игры будет зависеть от Испании, а не Англии

Защитник уверен в своих силах и в команде.

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал предстоящий финал Евро-2024.

Особенно защитник отметил его противостояние с Букайо Сака, которого он ожидает не меньше, чем всего остального матча.

Кукурелья уверен, что Испания сумеет навязать Англии свою игру и в итоге выиграть чемпионский титул.

"Я знаю, как играет Сака. На самом деле мне не нужно смотреть много видео, поскольку обычно я смотрю все игры Арсенала.

Против него сложно защищаться, но мне нравятся такие вызовы. Здорово играть против соперников такого уровня, уверен, мы оба с нетерпением этого ждем. Моя главная цель – заставить его чувствовать себя некомфортно.

Также я думаю, что сценарий игры будет во многом зависеть от Испании и того, как мы будем играть, а не от того, что сделает Англия. Если мы будем доминировать с мячом, как мы это делали, и будем помнить о сильном давлении и обо всем, что нам нужно делать, чтобы избежать контратак, у нас будет много шансов на победу", - цитирует испанца The Athletic.

Напомним, онлайн трансляция матча Испания - Англия доступна на нашем сайте.

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