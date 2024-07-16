Ямаль в компании Роналду и Мбаппе: обнародован рейтинг худших игроков Евро по реализации

Звездная компания форвардов, каждый из которых мог добиться большего на чемпионате Европы.

Статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг игроков с худшей реализацией голевых моментов на Евро-2024.

Лидером по неутешительному показателю является легенда сборной Португалии Криштиану Роналду – (-3,5 xG). Форвард сыграл на чемпионате Европы 5 матчей, в которых не смог поразить ворота соперников (один ассист).

Тройку лидеров замыкают Кай Хаверц из сборной Германии (-3,1 xG) и бельгиец Ромелу Лукаку (-2,3 xG).

Стоит отметить, что в Топ-10 также попал испанец Ламин Ямаль (-1,5 xG), который был признан лучшим молодым игроком Евро.

The biggest xG 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘𝗥𝗦 at EURO 2024. 😤 — WhoScored.com (@WhoScored) July 15, 2024

Напомним, на днях подошло к завершению Евро-2024, где триумфатором турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале национальную команду Англии (2:1).

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