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Ямаль в компании Роналду и Мбаппе: обнародован рейтинг худших игроков Евро по реализации

Звездная компания форвардов, каждый из которых мог добиться большего на чемпионате Европы.
Сегодня, 09:46
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг игроков с худшей реализацией голевых моментов на Евро-2024.

Лидером по неутешительному показателю является легенда сборной Португалии Криштиану Роналду – (-3,5 xG). Форвард сыграл на чемпионате Европы 5 матчей, в которых не смог поразить ворота соперников (один ассист).

Тройку лидеров замыкают Кай Хаверц из сборной Германии (-3,1 xG) и бельгиец Ромелу Лукаку (-2,3 xG).

Стоит отметить, что в Топ-10 также попал испанец Ламин Ямаль (-1,5 xG), который был признан лучшим молодым игроком Евро.

Напомним, на днях подошло к завершению Евро-2024, где триумфатором турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале национальную команду Англии (2:1).

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