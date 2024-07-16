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Звезда сборной Украины признан худшим игроком Евро-2024 - в рейтинге еще два игрока команды Реброва

Плачевные цифры для Лунина, Конопли и Цыганкова.
Сегодня, 11:26
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

WhoScored продолжает подводить итоги Евро-2024. Статистический портал опубликовал Топ-10 самых плохих исполнителей чемпионата Европы.

Рейтинг неудачников, по версии издания, возглавил украинский голкипер Андрей Лунин (3,8), сыгравший на турнире лишь один матч (против Румынии), где допустил результативные ошибки.

Компанию Лунину среди худших составили еще два игрока национальной команды - Ефим Конопля (5,3) из Шахтера и Виктор Цыганков (5,6), ныне выступающий в составе испанской Жироны.

Стоит отметить, что в Топ-10 также вошли несколько представителей сборной Чехии и звездный португалец Антонио Силва (5,4).

Напомним, наша национальная команда не смогла квалифицироваться в плей-офф Евро, заняв последнее место своего квартета. Победу на чемпионате Европы одержали футболисты сборной Испании, которым удалось одолеть национальную команду Англии в финале (2:1)

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин определился со своим будущим в мадридском Реале, сделав однозначное заявление.

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