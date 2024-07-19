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УЕФА открыл дисциплинарное дело против лидеров сборной Испании

Родри и Мората могут получить дисквалификации.
Сегодня, 19:36
Альваро Мората и Родри / Getty Images
Альваро Мората и Родри / Getty Images
УЕФА начал расследование против игроков сборной Испании за кричалки во время празднования победы на Евро-2024.   Напомним, что перед началом официальной части Альваро Мората, Родри и Ламин Ямаль кричали, что Гибралтар - испанский. Федерация футбола Гибралтара подала официальную жалобу.   "Этот процесс возглавили два футболиста: Родри и Альваро Мората, опытные игроки с богатым опытом на уровне клубов и сборных. Первый играет в Манчестер Сити, второй – капитан сборной, который, как ни парадоксально, носил повязку от УЕФА с надписью RESPECT (Уважение) на протяжении турнира.   Видео было широко растиражировано мировыми СМИ, в том числе в Гибралтаре, где оно было встречено с негодованием, смятением и разочарованием. Такое поведение глубоко оскорбительно для гибралтарцев, которые неоднократно реализовывали свои демократические права с целью остаться британской заморской территорией.   К тому же поведение игроков было незаконным, поскольку нарушает положения Дисциплинарного регламента УЕФА. Оно не только не соответствует духу спортивного соперничества, но и является непристойным и оскорбительным, а также дискриминирует по политическим мотивам и/или мотивам национального или этнического происхождения, – отмечается в обращении.   Обоим игрокам могут грозить различные санкции, включая штрафы и дисквалификации.   Ранее также сообщалось, что Барселона придумала, как купить Уильямса.

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