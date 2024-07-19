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Барселона намерена потратить половину своего кредита на Нико Уильямса

Ранее за эти деньги планировалось погасить долги.
Сегодня, 18:11
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Барселона всерьез настроена выкупить Нико Уильямса, пишет Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонцы работают над получением кредита в 100 млн евро, за счёт которого планировалось закрыть финансовые дыри. То есть, выплатить долги и проследить, чтобы клуб соответствовал правилам лиги.

Однако теперь издание пишет, что каталонцы хотят использовать эти деньги на Нико Уильямса. Атлетик хочет получить 58 млн евро и не согласен на никакие рассрочки.

Потому, если Барселона хочет получить игрока, им нужно выплатить всю сумму разом. Представители клуба уже согласовали личные условия с самим игроком, осталось лишь дождаться денег.

Ранее также Куман заявил, что Барселоне плевать на своих легенд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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