Барселона намерена потратить половину своего кредита на Нико Уильямса

Барселона всерьез настроена выкупить Нико Уильямса, пишет Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонцы работают над получением кредита в 100 млн евро, за счёт которого планировалось закрыть финансовые дыри. То есть, выплатить долги и проследить, чтобы клуб соответствовал правилам лиги.

Однако теперь издание пишет, что каталонцы хотят использовать эти деньги на Нико Уильямса. Атлетик хочет получить 58 млн евро и не согласен на никакие рассрочки.

Потому, если Барселона хочет получить игрока, им нужно выплатить всю сумму разом. Представители клуба уже согласовали личные условия с самим игроком, осталось лишь дождаться денег.

Ранее также Куман заявил, что Барселоне плевать на своих легенд.

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