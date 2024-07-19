Куман: Легенды Барселоны ничего не значат для руководства клуба.

Экс-наставник и игрок каталонской Барселоны Рональд Куман поделился мыслями об уходе Хави с поста главного тренера «сине-гранатовых».

Специалист заявил, что ему грустно из-за того, что его испанский коллега ушел из клуба.

"Это печально. Я хорошо знаю Хави. Он очень хороший человек, очень хороший тренер.

Сначала он объявил, что уйдет из клуба после завершения сезона, а затем президент команды надавил на него, чтобы он остался".

Также Куман высказал предположение, что легенды «блаугранас» ничего не значат для руководства, сравнив уход Хави и Месси со своим.

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"Я не знаю, что произошло. Печально, что он ушел из Барсы, что я ушел из Барсы, что Лионель Месси ушел.

Кажется, легенды клуба ничего не значат для руководства", - сказал Рональд.

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