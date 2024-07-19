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ESPN поставило полузащитницу Барселоны выше Зидана в топе лучших спортсменов 21 века

Интересный выбор сделали американские эксперты.
Сегодня, 11:39
Айтана Бонмати / Getty Images
Айтана Бонмати / Getty Images

ESPN опубликовало свой рейтинг лучших спортсменов 21 столетия, в который попали, как мужчины, так и женщины.

Не обошлось и без контраверсионных мест в топе от американского издания.

Так, например, полузащитница Барселоны Айтана Бонмати попала на 49 позицию рейтинга в то время, как легенда Реала и сборной Франции Зинедин Зидан оказался позади нее на 50 месте.

Примечательно, что на несколько ступенек ниже возникла ситуация наоборот. Легендарный игрок мадридского клуба Лука Модрич занял 55 место, а полузащитница Барселоны Алексия Путельяс 56.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси попал в топ-3 рейтинга ESPN.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: espn Зинедин Зидан Айтана Бонмати

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